LPI-SHL: Kabel entwendet

Schmiedefeld (ots) - Am Freitag befand sich ein 13-Jähriger gegen 21:00 Uhr vor einem Imbiss in der Engertal Straße in Schmiedefeld. Plötzlich kamen vier bislang unbekannte Personen auf ihn zu. Einer von ihnen nahm in in den Schwitzkasten. Ein weiterer Täter bedrohte den Jungen und forderte sein Bargeld. Der 13-Jährige übergab das Geld und nachdem einer der Täter anschließend die Taschen des Jungen nach weiteren ...

