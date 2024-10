Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Bowlingbahn

Rappelsdorf (ots)

Ein bislang unbekannter Täter brach am Montag gegen 01:45 Uhr in eine Bowlingbahn in der Straße "Ziegelei" in Rappelsdorf ein. Er bewegte sich zielgerichtet zur dortigen Theke und entwendete anschließend Bargeld aus einer Geldkassette. Eine halbe Stunde später flüchtete der Einbrecher vom Tatort. Die Höhe des Gesamtschadens beträgt fast 1.000 Euro. Eine Überwachungskamera zeichnete die Tat auf. Die Bilder werden nun ausgewertet, um Hinweise auf den Täter zu erhalten. Dennoch ist die Polizei auf Zeugenhinweise angewiesen. Wer hat den Einbruch bemerkt? Sachdienliche Hinweise werdet erbeten an die Polizeiinspektion Hildburghausen unter der Telefonnummer 033685 778-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0265993/2024.

