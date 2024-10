Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mehrere Fahrzeuge aufgebrochen - Zeugen gesucht

Suhl (ots)

Samstagabend gegen 22:50 Uhr teilte eine Frau der Polizei mit, dass sich gerade eine männliche Person an in der Kommerstraße am Suhler Bahnhof abgestellten Fahrzeugen zu schaffen macht. Vor Ort stellten die Polizisten sechs gewaltsam geöffnete und durchwühlte Kraftfahrzeuge fest - zwei davon gehörten Privatpersonen, vier der Deutschen Bahn. Der Täter entwendete aus diesen verschiedene Gegenstände. Einen Teil seiner Beute verlor er aus bislang ungeklärter Ursache auf seinem Fluchtweg. Er konnte trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen nicht mehr gefasst werden. Da sich der dunkel gekleidete Dieb laut Zeugenaussagen über die Bahnschienen in Richtung Suhl-Heinrichs entfernte, wurde die Bahnstrecke zur Absuche nach der Person für eine halbe Stunde gesperrt. An den Pkw und Lkw entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 9.000 Euro. Die Kriminalpolizei unterstützte vor Ort bei der Spurensicherung und die Bundespolizei kümmerte sich um das Abschleppen der angegriffenen Bahn-Fahrzeuge. Die Polizei sucht dringend weitere Zeugen, die Hinweise zu den Fahrzeugaufbrüchen, dem Täter oder seinem weiteren Fluchtverlauf geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0264971/2024 beim Inspektionsdienst Suhl.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell