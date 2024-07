POL-HI: Geschwindigkeitskontrollen mit Zielrichtung Kradfahrer im Bereich Sibbesse - Roter Berg

Hildesheim (ots) - BAD SALZDETFURTH / GROSS DÜNGEN (erb). Am Nachmittag des 15.07.2024 kam es in der Ortschaft Groß Düngen zu einem Verkehrsunfall, in dessen Folge zwei Menschen leicht verletzt worden sind. Aktuellen Erkenntnissen zufolge befuhr gegen 15:45 Uhr ein 33-jähriger VW-Fahrer die Hildesheimer Straße in 31162 Bad Salzdetfurth, OT Groß Düngen, in Fahrtrichtung Hildesheim. Er beabsichtigte, nach links in ...

