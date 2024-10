Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Agrarbetrieb

Witzelroda (ots)

In der Zeit von Samstagnachmittag, 14:00 Uhr, bis Sonntagmorgen, 07:30 Uhr, drangen unbekannte Täter gewaltsam in das Bürogebäude einer Agrargenossenschaft in der Straße der Einheit in Witzelroda ein. Die Einbrecher öffneten im Inneren des Gebäudes mit Gewalt mehrere Türen und Schränke und entwendeten nach aktuellen Erkenntnissen Bargeld in Höhe von etwa 100 Euro sowie einen Beamer im Wert von 450 Euro. Der durch die Täter entstandene Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch oder verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Tatzeitraum geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0265049/2024 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen.

