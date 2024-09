POL-KI: 240920.3 Kiel: Aktuell Häufung von Schockanrufen - Polizei gibt Präventionstipps

Heikendorf (ots) - Am späten Nachmittag kam es in Heikendorf am Uferweg in Höhe des dortigen Parkplatzes zu einem Unfall, bei dem insgesamt fünf Personen verletzt wurden. Die Polizeistation Heikendorf hat die Unfallermittlungen aufgenommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte es sich um einen Unfall handeln und nicht um eine vorsätzliche Tat, bei der jemand ...

mehr