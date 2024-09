Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 240919.3 Heikendorf: Unfall - Fahrzeug fährt in Menschenmenge

Heikendorf (ots)

Am späten Nachmittag kam es in Heikendorf am Uferweg in Höhe des dortigen Parkplatzes zu einem Unfall, bei dem insgesamt fünf Personen verletzt wurden. Die Polizeistation Heikendorf hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte es sich um einen Unfall handeln und nicht um eine vorsätzliche Tat, bei der jemand verletzt werden sollte. Der 74-jährige Fahrzeugführer habe eigenen Angaben zufolge gegen 17:30 Uhr in Höhe des dortigen Parkplatzes anhalten wollen, fuhr dann jedoch unbeabsichtigt vorwärts gegen einen Poller, überrollte diesen und kollidierte anschließend mit einer dort gehenden Personengruppe. Hierbei wurden fünf Personen verletzt. Diese wurden mit Rettungsfahrzeugen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der Fahrzeugführer selbst blieb unverletzt.

Die Polizeistation Heikendorf hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

Die Pressestelle der Polizeidirektion Kiel ist heute bis 21 Uhr für Nachfragen unter der Rufnummer 0431-1602010 erreichbar.

Stephanie Lage

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell