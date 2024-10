Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zwei Vorfahrtsunfälle

Westhausen/Eisfeld (ots)

Gleich zwei Unfälle ereigneten sich am Montagmorgen im Bereich der Polizeiinspektion Hildburghausen aufgrund von Vorfahrtsfehlern. Gegen 08:10 Uhr übersah eine 37-jährige Autofahrerin beim Auffahren auf die Hauptstraße in Westhausen einen vorfahrtsberechtigten 75-jährigen Autofahrer. Es kam zum Zusammenstoß bei dem zum Glück niemand verletzt wurde. Es entstand Sachschaden an beiden unfallbeteiligten Fahrzeugen. Auch bei einem zweiten Unfall, der gegen 09:40 Uhr in der Marktstraße in Eisfeld passierte, gab es glücklicherweise keine Personenschäden. Eine 62-jährige Pkw-Fahrerin bemerkte beim Linksabbiegen eine bevorrechtigte 34-jährige Autofahrerin zu spät und die Fahrzeuge stießen zusammen. An beiden Autos entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell