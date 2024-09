Feuerwehr Flotwedel

FW Flotwedel: Drei Einsätze fordern die Feuerwehren während der Großübung "Eichkater"

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Flotwedel (ots)

Am Freitag, den 27. September 2024, wurden die Feuerwehren der Samtgemeinde Flotwedel nicht nur durch die Großübung "Eichkater" in Celle-Scheuen gefordert, sondern auch durch drei parallele Einsätze in ihrem Zuständigkeitsbereich. Während diverse Einsatzkräfte an der Übung beteiligt waren, galt es in Eicklingen und Nienhof drei Realeinsätze abzuarbeiten.

Die Feuerwehr Eicklingen wurde an diesem Tag gleich zweimal zu Bränden alarmiert. Der erste Einsatz ereignete sich hierbei um 16:49 Uhr, als ein Altpapierstapel in einem Container auf dem Gelände einer Kindertagesstätte brannte. Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte das Feuer rasch unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden.

Nur wenige Stunden später, um 19:28 Uhr, folgte der nächste Einsatz für die Kräfte aus Eicklingen. Dieses Mal brannte ein Insektenhotel der Landjugend, welches sich ebenfalls auf dem Gelände der Kindertagesstätte befand. Auch hier gelang es den Einsatzkräften, den Brand zügig zu löschen. In beiden Fällen ermittelt die Polizei nun wegen des Verdachts der Brandstiftung.

Um 18:03 Uhr wurde zudem die Ortsfeuerwehr Nienhof zu einem Einsatz auf der Kreisstraße in Richtung Flettmar (LK Gifhorn) alarmiert. Hier drohte eine marode Pappel auf die Fahrbahn zu stürzen. Da das Fahrzeug der Ortsfeuerwehr Nienhof zu diesem Zeitpunkt in die Übung eingebunden war, wurde sofort die Alarmstufe erhöht, sodass die Feuerwehren aus Hohnebostel und Langlingen zur Unterstützung der lokalen Kräfte ausrückten.

Vor Ort stellte sich heraus, dass die Pappel instabil war und bereits über der Fahrbahn ragte. Mittels Motorkettensäge wurde der Baum entfernt. Um den Einsatz schnell und effizient abschließen zu können, wurde ein privater Radlader hinzugezogen. Der normalerweise für solche Aufgaben alarmierbare Gerätewagen-Logistik, der über eine leistungsfähige Winde verfügt, war ebenfalls in die Übung "Eichkater" eingebunden und konnte somit nicht hinzugezogen werden

Original-Content von: Feuerwehr Flotwedel, übermittelt durch news aktuell