Feuerwehr Flotwedel

FW Flotwedel: Erfolgreiche Teilnahme der gemeinsamen Jugendfeuerwehrgruppe Flotwedel und Lachendorf an der Leistungsspange

Meine (LK GF) (ots)

Die Leistungsspange ist die höchste Auszeichnung der deutschen Jugendfeuerwehr und stellt eine besondere Herausforderung für die jungen Teilnehmenden dar. Nur im Team können die verschiedenen Disziplinen wie eine Schnelligkeitsübung, der Aufbau eines Löschangriffes, Kugelstoßen, ein Staffellauf und das Beantworten eines Fragenkatalogs erfolgreich gemeistert werden.

Am Sonntag, den 22. September 2024, nahm eine gemischte Gruppe der Jugendfeuerwehren aus Flotwedel (Eicklingen und Offensen) und Lachendorf (Beedenbostel und Hohne) in Meine (Landkreis Gifhorn) an der Abnahme der Leistungsspange teil. Die Jugendlichen hatten sich in mehreren Übungsterminen intensiv auf diesen Tag vorbereitet.

Die neun Teilnehmer absolvierten die verschiedenen Leistungsprüfungen mit Erfolg und konnten am Ende des langen Tages stolz die Leistungsspange entgegennehmen. Dabei wurden nicht nur körperliche Fitness und feuerwehrtechnisches Wissen auf die Probe gestellt, sondern auch die Teamfähigkeit, die bei jeder Übung eine entscheidende Rolle spielte. Die Gruppe musste zeigen, dass sie effizient zusammenarbeiten kann, um die geforderten Aufgaben wie den dreigeteilten Löschangriff oder die Schnelligkeitsübung zu meistern. Auch Disziplinen wie das Kugelstoßen, das in erster Linie die Kraft der Jugendlichen forderte, und der Staffellauf verlangten den Teilnehmern viel ab.

Besonders hervorzuheben ist der Zusammenhalt innerhalb der Gruppe, die sich aus Mitgliedern unterschiedlicher Jugendfeuerwehren zusammensetzte. Trotz der Tatsache, dass die Gruppe nicht regelmäßig im regulären Dienstbetrieb miteinander übt und hier verschiedenste Charaktere aufeinander trafen, harmonierten die Jugendlichen hervorragend und zeigten, dass sie gemeinsam stark sind. Dieser Zusammenhalt und die intensive Vorbereitung über Wochen hinweg waren der Schlüssel zum Erfolg und spiegeln den besonderen Geist der Jugendfeuerwehr wider: Gemeinsam für ein Ziel zu kämpfen und sich gegenseitig zu unterstützen.

Die Jugendfeuerwehren gratulieren ihren Teilnehmenden: Willem D., Felix G., Jan-Phillip v. H. ( alle aus Beedenbostel), Moritz B. (Eicklingen), Fenja L., Glenn L. (Hohne) und Levin E. (Offensen) herzlich zu diesem großartigen Erfolg. Ein besonderer Dank gilt den Füllern Laura B. und Jonas G. (Beedenbostel) für ihre Unterstützung sowie den Jugendwarten und Betreuern, die mit großem Engagement die Ausbildung der Jugendlichen übernommen haben.

Original-Content von: Feuerwehr Flotwedel, übermittelt durch news aktuell