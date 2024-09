Feuerwehr Flotwedel

FW Flotwedel: Praxisnahe Ausbildung: Jugendfeuerwehr Eicklingen erhält Einblick in die Arbeit der Einsatzabteilung - Realeinsatz während Übung erfolgreich abgearbeitet

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Eicklingen (ots)

Am vergangenen Freitag, den 13. September 2024, führte die Jugendfeuerwehr Eicklingen gemeinsam mit der Einsatzabteilung der Feuerwehr Eicklingen einen praxisnahen Ausbildungsdienst auf der Ausgleichsfläche hinter dem Gelände der Firma Ressel durch. In gemischten Gruppen arbeiteten die erfahrenen Feuerwehrleute Seite an Seite mit den Nachwuchskräften, um den korrekten Aufbau eines effektiven Löschangriffs sowie die ordnungsgemäße Herstellung einer Löschwasserversorgung zu vertiefen. Ziel dieser Übung war es, der Jugendfeuerwehr einen tieferen Einblick in die Arbeit der Einsatzabteilung zu gewähren und erste Berührungspunkte zwischen den Jugendlichen und der aktiven Einsatzabteilung zu schaffen.

Während des Übungsdienstes wurden die Mitglieder der Einsatzabteilung dann jedoch zu einem Realeinsatz alarmiert. Auf der K55, zwischen Groß Eicklingen und Sandlingen, war eine Ölspur gemeldet worden. Daraufhin wurde der Gerätewagen Logistik umgehend aus dem Dienstgeschehen herausgelöst und vier Einsatzkräfte fuhren die Einsatzstelle an. Parallel wurde die Ortsfeuerwehr Sandlingen nachalarmiert, da die Lage zunächst unklar war und weitere Fahrzeuge aus dem laufenden Übungsdienst nicht direkt verfügbar waren.

Vor Ort stellte sich heraus, dass sich die Ölspur über eine Länge von etwa 15 Metern erstreckte. Zur Sicherung der Gefahrenstelle wurde die Fahrbahn kurzfristig voll gesperrt. Die Einsatzkräfte streuten die Ölspur mit Bindemittel ab und nahmen dieses im Anschluss fachgerecht wieder auf. Die Ursache der Ölspur konnte nicht festgestellt werden.

Dank des schnellen Eingreifens konnte die Gefahr für den Straßenverkehr rasch beseitigt und der Übungsdienst in Eicklingen ohne größere Verzögerungen fortgesetzt werden. Solche Einsätze verdeutlichen die Vielseitigkeit und Einsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehr, die sowohl im Ausbildungs- als auch im Einsatzfall jederzeit verlässlich agiert.

Original-Content von: Feuerwehr Flotwedel, übermittelt durch news aktuell