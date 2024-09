Polizei Mettmann

POL-ME: Audi kollidiert mit Lkw - Eine Schwerverletzte - Haan - 2409070

Mettmann (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall mit einer schwer- und einer leichtverletzten Person ist es am Dienstagnachmittag (19. September 2024) in Haan gekommen. Ein 80-jähriger Haaner nahm beim Abbiegen von der Bismarckstraße in die Martin-Luther-Straße einen Lkw zu spät wahr, wodurch es zu einem frontalen Zusammenstoß kam.

Das war nach ersten Erkenntnissen geschehen:

Gegen 14.50 Uhr stand ein 80-jähriger Mann aus Haan mit seinem Audi A3 an der Haltelinie der Bismarckstraße, um links in die Martin-Luther-Straße abzubiegen. Der Fahrer nahm nach eigenen Angaben zu spät wahr, dass sich links neben ihm ein Motorrad der Marke LQUI befand, dessen Fahrer ebenfalls links abbiegen wollte. Der Audi-Fahrer beschleunigte während des Abbiegevorgangs zu schnell, touchierte zunächst das Motorrad und kollidierte anschließend frontal mit einem Lkw der Marke MAN.

Rettungskräfte brachten die 79-jährige Beifahrerin des Audi schwer verletzt in ein Krankenhaus. Der 80-jährige Fahrer erlitt nur leichte Verletzungen und wurde ambulant behandelt. Der Fahrer des Lkw, sein Beifahrer sowie der Motorradfahrer blieben unverletzt. Durch den Aufprall entstand an dem Lkw und dem Audi ein erheblicher Sachschaden in fünfstelliger Höhe. An dem Motorrad entstand nur ein sehr geringer Sachschaden.

Der Audi war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt, die Straße musste von Trümmerteilen und Betriebsflüssigkeiten bereinigt werden.

