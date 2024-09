POL-ME: Exhibitionist zeigt sich in schamverletzender Weise - Haan - 2409069

Polizei Mettmann

Am Mittwochabend, 18. September 2024, entblößte sich ein unbekannter Mann in einem Park in Haan in schamverletzender Weise vor einer 22-Jährigen. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 20 Uhr lief die 22-Jährige durch einen Park an der Straße "Am Bandenfeld", als ein unbekannter Fahrradfahrer sie ansprach. Danach entblößte er sich vor ihr und führte sexuelle Handlungen an sich selbst durch. Die Haanerin entfernte sich aus dem Park und erstattete am nächsten Tag Anzeige. Sie beschreibt den Exhibitionisten als:

- männlich - ungefähr 40 Jahre alt - mit europäischem Erscheinungsbild - mit schmaler Figur und schmalem Gesicht - fuhr ein Herrenfahrrad und trug einen dunklen Fahrradhelm

Die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu der Tat machen können, sich jederzeit mit der Polizei in Haan, Telefon 02129 / 9328-6480, in Verbindung zu setzen.

