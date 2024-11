Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Wegen Schulschwänzens: Jugendarrest für Jugendlichen?

Magdeburg, Burg (ots)

Am Sonntag, den 24. November 2024 kontrollierten Bundespolizisten in einem Regionalexpress auf der Strecke von Magdeburg nach Burg um 08:25 Uhr einen 18-jährigen Reisenden und fahndeten seine Personalien im Informationsportal der Polizei. Das Ergebnis war auch für die Einsatzkräfte nicht ganz alltäglich: Der Deutsche wurde seit dem 5. November dieses Jahres durch das Amtsgericht Halle wegen Schulbummelei gesucht. Entsprechend sollte er eine Geldbuße von 171 Euro zahlen oder für 34 Stunden in einen Jugendarrest. Da er der Aufforderung, sich dem Antritt des Freizeitarrests zu stellen, nicht Folge leistete, erging der Beschluss. Zur Klärung des Sachverhaltes nahmen die Bundespolizisten den jungen Mann mit auf das Polizeirevier nach Burg. Dort kontaktierte er seine Mutter, die die geforderte Geldsumme zur Dienststelle brachte, ihren Sprössling damit auslöste und ihn anschließend mit nach Hause nehmen konnte. Die ausschreibende Behörde wurde entsprechend über den Vollzug der Maßnahme informiert.

