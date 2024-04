Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Nach Streit halbe Tiefgarage zerstört

Neubrandenburg (ots)

Ein privater Streit ist gestern Abend im Bereich des Lindetal-Centers in Neubrandenburg eskaliert. Ein 42-jähriger Deutscher soll sich nach derzeitigen Erkenntnissen den Autoschlüssel von der Frau geschnappt haben, mit der er in Streit geraten war. Das Auto stand in der Tiefgarage des Einkaufszentrums. Er startete den Wagen und fuhr gegen eine Wand und eine Tür. Dadurch entstand erheblicher Sachschaden in der Tiefgarage. Das Auto hat einen Totalschaden.

Zunächst flüchtete der Fahrer vom Unfallort. Inzwischen wurde die Polizei gegen 19:30 Uhr über Notruf verständigt. Der Mann kam nach kurzer Zeit wieder zurück zum Unfallort und trat dort unter anderem den Polizeibeamten gegenüber aggressiv auf und wollte wieder fliehen. Die Einsatzkräfte mussten ihn zu Boden bringen, versuchten ihn, zu beruhigen und legten ihm Handschellen an.

Da sich herausstellte, dass er unter Einfluss von Drogen stand, wird ihm vorgeworfen, den Straßenverkehr gefährdet zu haben gemäß §315c, außerdem wird wegen Sachbeschädigung, Unfallflucht und wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis gegen ihn ermittelt.

Da er unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand, muss noch geprüft werden, ob er absichtlich oder durch den Rauschzustand gegen die Wand fuhr.

Der Störer wurde zur Blutprobenentnahme ins Klinikum gebracht und musste danach aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen werden. Das Auto musste geborgen werden aus der Tiefgarage.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell