POL-NB: Damenrad sucht Besitzerin

Penkow (ots) - Erst das Ablenkungsmanöver, dann mit einem Stapel Klamotten durchs Fenster verschwunden: Gestern Abend wurde bei der Polizei in Röbel ein Ladendiebstahl angezeigt, der bereits Stunden zuvor am Nachmittag passiert sein soll. Gegen 15:15 Uhr betrat zunächst ein Mann das Bekleidungsgeschäft an der B192 in Penkow und habe dabei permanent telefoniert. Kurze Zeit später folgten ein Mann und eine Frau. Alle ...

