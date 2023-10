Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Uslar (ots)

BODENFELDE, (go), KOTTBERG (PARKPLATZ NAHKAUF), Mittwoch, der 04.10.2023, 19:50 Uhr. Eine 34 jährige PKW Fahrerin aus einem Uslarer Ortsteil touchierte beim Verlassen des Parkplatzes ein, an einer Hauswand stehendes, Verkehrszeichen. Dieses fiel um und beschädigte ihren PKW. Dabei entstand am PKW Sachschaden in Höhe von ca. 750 Euro. Am Verkehrszeichen entstand leichter Sachschaden, dessen Höhe noch nicht bekannt ist. Der Bauhof wurde informiert.

