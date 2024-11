Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 46-Jähriger reist ohne gültiges Zugticket, beleidigt, bedroht und greift Bundespolizisten an

Halle (Saale), Magdeburg (ots)

Am Sonntag, den 24. November 2024 wurde die Bundespolizeiinspektion Magdeburg über einen Reisenden in einem Regionalexpress auf der Strecke von Halle (Saale) nach Magdeburg informiert, welcher kein für die Fahrt erforderliches Zugticket haben sollte. Eine verständigte Streife war mit Einfahrt des Zuges um 00:06 Uhr am Ankunftsbahnsteig und nahm sich dem Sachverhalt an. Die Einsatzkräfte weckten den schlafenden 46-Jährigen. Ein erforderliches Zugticket konnte er nicht vorweisen und sollte demnach den Zug unverzüglich verlassen. Hierbei blieb er unvermittelt zwischen den Sitzreihen der Bahn stehen und beleidigte eine eingesetzte Bundespolizistin mit ehrverletzenden Worten. Auf dem Bahnsteig folgten weitere Beleidigungen und Drohungen in Richtung eines Beamten. Zudem täuschte der aus Polen Stammende eine Kopfnuss in Richtung des Polizeivollzugsbeamten an und stieß ihm mit der Hand gegen seinen Brustkorb. Er musste zu Boden gebracht und gefesselt werden, hierbei zog er sich eine Platzwunde am Kopf zu. Diese wurde durch einen verständigten Rettungswagen kurze Zeit später erstversorgt. In den Räumlichkeiten der Bundespolizei beruhigte sich jener Mann keineswegs, weitere Beschimpfungen und Drohungen folgten seinerseits. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,96 Promille. Nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen wurde er in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht und erhält Strafanzeigen wegen des Erschleichens von Leistungen, Beleidigung, Bedrohung, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie wegen Körperverletzung.

