POL-OF: Verkehrskontrollen: Handy-, Gurt-, Drogenverstöße und mehr; Diebin gestellt und festgenommen; Beutel mit Münzgeld gestohlen; und mehr

1. Verkehrskontrollen: Handy-, Gurt-, Drogenverstöße und mehr... - Hanau / Schöneck

(lei) Mitten in der Faschingszeit nimmt die Verkehrssicherheitsarbeit der Polizei eine besondere Rolle ein, nicht zuletzt, weil einige mitunter alkoholisiert oder anderweitig berauscht und manchmal auch zu flott unterwegs sind. Diesen Umstand nahmen Polizeibeamtinnen und -beamte in Hanau und Schöneck am Mittwoch zum Anlass, um genau auf diese Phänomene ein Augenmerk zu richten.

Mit Unterstützung des Hessischen Einsatzpräsidiums kontrollierten Ordnungshüter der Polizeistation Hanau I in ihrem Zuständigkeitsbereich insgesamt 67 Pkw und 75 Personen. Hierbei konnten bei drei Fahrzeugführern festgestellt werden, dass sie offenbar unter der Wirkung berauschender Mittel fuhren. Ein 34-jähriger VW-Fahrer war demnach am Nachmittag mit seinem Polo in der Philippsruher Allee angehalten worden. Bei ihm ergaben sich Anhaltspunkte für einen Konsum von Amphetamin. Kurz zuvor hielten die Kontrollkräfte einen 20-Jährigen an, der am Kanaltor gestoppt wurde. Er soll seinen Golf unter der Wirkung von THC gesteuert haben. Dort wurde am Morgen auch ein 31-jähriger Autofahrer angehalten, der nun ebenfalls strafrechtliche Konsequenzen zu fürchten hat, da er unter Kokaineinfluss und ohne Fahrerlaubnis unterwegs gewesen sein soll. Alle drei Fahrer mussten letztlich Blut zur Feststellung der Rauschwerte abgeben. Des Weiteren stellten die Kontrollkräfte 16 Handyverstöße und 12 Gurtverstöße fest und ahndeten diese. Darüber hinaus wurden bei den Kontrollierten auch zwei im Fahndungsbestand ersichtliche Aufenthaltsermittlungen abgearbeitet.

Auch die Polizeistation Großauheim zeigte Präsenz auf den Straßen. 61 angehaltene Fahrzeuge, 62 kontrollierte Personen, 18 Datenermittlungsbelege (unter anderem wegen Handyverstößen) sowie eine Strafanzeige waren hier die Bilanz am Ende der Kontrollen, die ab 10 Uhr in der Aschaffenburger Straße stattfanden. Auch hier waren Polizistinnen und Polizisten des Hessischen Einsatzpräsidiums zur Unterstützung eingesetzt. Bei der Strafanzeige handelte es sich um einen 53 Jahre alten Nissan-Fahrer, der ohne Fahrerlaubnis unterwegs war. Auch er, so der Vorwurf, soll unter dem Einfluss berauschender Mittel hinterm Steuer gewesen sein. Zudem wurde bei den Kontrollen ein Führerschein wegen einer gerichtlichen Anordnung beschlagnahmt. In Schöneck war die Polizei ebenfalls für die Sicherheit im Straßenverkehr im Einsatz. Dort fand am späten Abend bis nach Mitternacht eine Verkehrskontrolle in der Südlichen Hauptstraße durch Beamte der Polizeistation Maintal statt, bei der auch auf das Tempo der Verkehrsteilnehmer geachtet wurde. In einem Abschnitt, in dem zwischen 22 und 6 Uhr zwecks Lärmreduzierung Tempo 30 gilt, wurden 18 Fahrzeuge und 19 Personen gecheckt. Hier blieb es bei Ordnungswidrigkeiten.

Weitere Kontrollen im ganzen Polizeipräsidium Südosthessen bis zum Ende der "närrischen Zeit" sind vorgesehen.

2. Diebin gestellt und festgenommen - Hanau / Innenstadt

(fg) Beamte nahmen am Mittwochnachmittag, kurz vor 13 Uhr, eine mutmaßliche Handtaschendiebin auf dem Kaufland-Parkplatz in der Straße "Am Steinheimer Tor" vorläufig fest. Die 33 Jahre alte Frau soll zuvor bei einer Seniorin im Vorbeigehen die Geldbörse aus der Handtasche entnommen haben. Als die Hanauerin dies bemerkte und sich ruckartig umdrehte, habe die mutmaßliche Diebin das Portemonnaie fallen lassen. Kurz darauf erfolgte die Festnahme der Frau, die mit zur Polizeidienststelle musste. Dort wurde eine erkennungsdienstliche Behandlung durchgeführt; zudem wurden DNA-Proben entnommen. Auf die Tatverdächtige kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls zu. Zeugen des Vorfalls melden sich bitte bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06181 100-123.

3. Beutel mit Münzgeld gestohlen: Wer hat Hinweise zum Dieb? - Hanau / Lamboy

(fg) Nach einem Diebstahl an einer Bushaltestelle in der Lamboystraße (stadteinwärts) am Mittwochnachmittag, gegen 12.40 Uhr, sucht die Polizei einen 20 bis 25 Jahre alten und 1,75 Meter großen Dieb. Bisher ist der Polizei bekannt, dass ein Hanauer gegen 12.40 Uhr auf der Bank der Bushaltestelle im Bereich der 30er Hausnummern saß. Neben ihm lag sein Stoffbeutel mit Kleingeld, welches er zur Bank bringen wollte. Während der 65-jährige Hanauer auf sein Handy schaute, näherte sich der Unbekannte, griff nach dem Beutel und flüchtete in die Friedrich-Engels-Straße. Von dort aus rannte der Dieb über einen Stichweg in den Lamboypark und entkam. Der Unbekannte trug eine dunkle Kappe, eine längere schwarze Jacke und eine dunkle Hose. Hinweise nimmt die Polizei in Hanau unter der Rufnummer 06181 9010-0 entgegen.

4. Grauer Peugeot Boxer gestohlen - Schöneck

(lei) Autoknacker waren in der Nacht zu Mittwoch in der Bleichstraße zugange und stahlen dort einen grauen Peugeot Boxer, der auf einem Parkplatz im Bereich des Grundstücks 9a abgestellt war. Wie die Diebe den verschlossenen Kastenwagen mit MKK-Kennzeichen im Zeitraum zwischen Dienstag, 16 Uhr und Mittwoch, 8 Uhr, öffneten, ist noch unklar. Hinweise zu den Tätern und zum Verbleib des Fahrzeugs nimmt die Kripo Hanau entgegen (06181 100-123).

5. Einbrecher nahmen Tresor, Schmuck und Gold mit - Schöneck / Büdesheim

(fg) Unbekannte brachen am Mittwoch in ein Einfamilienhaus in der Trübauer Straße im Bereich der 10er-Hausnummern ein und entwendeten unter anderem Schmuck, Gold sowie einen Tresor. Nach derzeitigen Erkenntnissen begaben sich die Täter zwischen 17.30 und 21 Uhr auf das Gelände und hebelten anschließend die Terrassentür des dortigen Wohnhauses auf. Durch diese betraten sie den Innenraum und durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten. Mit ihrer Beute flohen die Unbekannten anschließend über den zuvor genutzten Einstiegsweg. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 300 Euro. Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06181 100-123.

6. Stoßstange und Rücklicht beschädigt: Hinweise erbeten - Erlensee

(cb) Bei einem grauen Citroen Berlingo, welcher an der Anschrift "Am Rathaus" (60er Hausnummern) abgestellt war, fuhr ein bislang unbekannter Unfallverursacher gegen das Heck und beschädigte dadurch die Stoßstange sowie das Rücklicht. Die Unfallflucht ereignete sich zwischen Montag, 16 Uhr und Dienstag, 7 Uhr. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von etwa 2.000 Euro zu kümmern, flüchtete der Unfallverursacher. Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Hanau II telefonisch (06181 19010-0) entgegen.

7. E-Scooterfahrerin erfasst Fußgängerin - Gelnhausen

(cb) Leichte Verletzungen erlitt eine 25-Jährige, als sie am Mittwochnachmittag von einer E-Scooter-Fahrerin auf der Frankfurter Straße erfasst wurde und stürzte. Die Gelnhäuserin war gegen 16.45 Uhr bepackt mit zwei Einkaufstaschen auf dem Gehweg zu Fuß unterwegs, als eine etwa 50 Jahre alte Frau mit schulterlangen, braunen Haaren und kräftiger Statur auf ihrem E-Scooter an ihr vorbeifuhr und sie dabei am Fuß touchierte. Daraufhin fiel die Fahrerin des schwarzen Kleinstfahrzeuges auf die Fußgängerin und beide Frauen stürzten zu Boden. Hierdurch zog sich die 24-Jährige leichte Verletzungen zu. Die unbekannte Fahrzeuglenkerin, die eine lilafarbene Jacke trug, nahm ihren Scooter auf und fuhr, ohne sich um die Jüngere zu kümmern, in Richtung Innenstadt davon. Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 06051 827-0 um Zeugenhinweise.

8. Aufmerksamer Nachbar ertappte Einbrecher - Freigericht /Horbach

(cb) Ein aufmerksamer Nachbar ertappte am Mittwochabend gegen 20.20 Uhr einen Einbrecher, wie dieser gerade versuchte durch ein aufgehebeltes Fenster in ein Einfamilienhaus an der Anschrift "Neuer Weg" (einstellige Hausnummern) zu gelangen. Zuvor, so die derzeitigen Erkenntnisse, versuchte der Ganove über zwei Haustüren einzudringen, jedoch hielten die Türen Stand. Nachdem der Unbekannte bemerkt wurde, rannte dieser zu Fuß davon und bestieg vermutlich einen wartenden, weißen Kastenwagen. Der Einbrecher soll ungefähr 1,75 Meter groß gewesen sein und hatte schwarze kurze Haare. Um sich zu vermummen, hatte der Täter einen Schal in das Gesicht gezogen. Die Kriminalpolizei in Hanau nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

