Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, Gefährdung des Straßenverkehrs mit anschließender Verkehrsunfallflucht

Völklingen (ots)

In der Nacht vom 09.11.2024 auf den 10.11.2024 ging bei der Polizei Völklingen die Meldung über eine Schlägerei im Innenstadtbereich ein. Vor Ort konnten mehrere Personen angetroffen werden, eine körperliche Auseinandersetzung war nicht mehr im Gange. Die Anwesenden waren nicht verletzt. Es stellte sich heraus, dass es zwischen einem 45-jährigen und einem 27-jährigen Mann zu Streitigkeiten kam. Der 45-Jährige Bulgare habe sich bei Freunden bzw. Familienangehörigen in Völklingen aufgehalten und mit diesen Alkohol konsumiert. Dann sei es zum Streit gekommen, der sich auf die Straße verlagerte. Der alkoholisierte Mann sei dann in sein Fahrzeug gestiegen und auf den 27-jährigen Geschädigten zugefahren. Dieser konnte dem Fahrzeug ausweichen und blieb unverletzt. Dann sei der Mann rückwärts gegen einen geparkten Pkw gefahren und habe sich von der Unfallörtlichkeit mit seinem Pkw entfernt. Während der Sachverhaltsaufnahme durch die Polizei, kehrte der alkoholisierte Mann mit dem Fahrzeug zurück an die Unfallörtlichkeit und konnte von den Polizeibeamten vorläufig festgenommen werden. In der Atemluft des Mannes konnte ein Alkoholgehalt von deutlich über 1,1 Promille festgestellt werden. Eine Blutprobe wurde dem Fahrer auf der Dienststelle entnommen und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Des Weiteren wird ermittelt, ob der genutzte Pkw versichert und ob der Fahrer im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Der 45-jährige Mann muss sich nun wegen diverser Straftaten verantworten.

