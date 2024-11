Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Völklingen: Tätlicher Angriff gegen Polizeibeamte nach vorausgegangener Schlägerei

Völklingen-Innenstadt (ots)

In den frühen Morgenstunden des 1. November 2024 kam es für die Polizei Völklingen um 01:50 Uhr zu einem Einsatz in der Poststraße in Völklingen. Während einer Streifenfahrt entdeckten die Beamten eine große Personengruppe von etwa 30 Personen. Innerhalb dieser Gruppe fiel ein oberkörperfreier Mann auf, der einen Gürtel mit einer großen Schnalle in der Hand hielt. Der Mann schlug mit dem Gürtel auf andere Personen ein, zeigte sich äußerst aggressiv und schrie laut. Die Beamten eilten sofort zur Hilfe und sprachen den Mann aus Eigensicherungsgründen unter Vorhalt des Distanzelektroimpulsgeräts (DEIG), umgangssprachlich als Taser bekannt, an. Deeskalierende Worte der Beamten zeigten keine Wirkung. Die Person war nicht zugänglich und reagierte auch auf die Beamte aggressiv. Sie führte unvermittelt aus einer Entfernung von etwa zwei Metern eine Schlagbewegung mit dem Gürtel in Richtung der Beamten aus. Um sich und andere zu schützen, sahen sich die Einsatzkräfte gezwungen, den Taser gegen die Person einzusetzen. Dies führte zu einer widerstandslosen Festnahme, ohne dass die Beamten oder weitere Personen verletzt wurden. Im Anschluss wurden für die Person ein Rettungswagen und ein Notarzt bestellt. Die Person konnte jedoch kaum beruhigt werden und war gegen alle Rettungskräfte äußerst aggressiv und sprach ununterbrochen Beleidigungen aus. Nach einer ärztlichen Erstversorgung waren die Person nicht weiter behandlungsbedürftig. Der renitente Mann musste letztlich aufgrund seines ununterbrochenen aggressiven Verhaltens zur Verhinderung weiterer Maßnahmen in polizeiliches Gewahrsam genommen werden. Zuvor wurde ihm aufgrund des Angriffes gegen die Beamten und gegen die Personen aus der Gruppe eine Blutprobe zur Feststellung der Schuldfähigkeit entnommen. Er schien in irgendeiner Form unter dem Einfluss berauschender Mittel und/ oder Alkohol gestanden zu haben. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen. Aus der großen Personengruppe konnten nur wenige Informationen zum Hintergrund des Vorfalls erlangt werden. Der Großteil der Gruppe entfernte sich von der Örtlichkeit und gab bei der Polizei keine relevanten Informationen preis. Es ist durch einen Zeugen lediglich bekannt, dass dieser zuvor von einer circa 10-köpfigen Gruppe angegriffen worden war. Weitere Hintergründe sind jedoch unbekannt. Wer relevante Hinweise zu dem Vorfall gegeben kann, kann sich mit der Polizei Völklingen unter der Telefonnummer 06898/2020 in Verbindung setzen.

