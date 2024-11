Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Köllerbach: Unbefugtes Öffnen von Fahrzeugen

Püttlingen-Köllerbach (ots)

Datum: 01.11.2024

Uhrzeit: 03:15 Uhr Ort: Otto-Hahn-Straße, 66346 Püttlingen-Köllerbach Am frühen Morgen des 01.11.2024 wurden in der Otto-Hahn-Straße in Püttlingen-Köllerbach mehrere Fahrzeuge geöffnet und durchwühlt. Die Polizei wurde durch einen Anruf einer Anwohnerin informiert, die verdächtige Geräusche wahrgenommen und zwei Personen aus ihrem Fenster gesehen hatte. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass insgesamt drei Fahrzeuge betroffen waren. Drei dieser Pkw standen hintereinander in der Otto-Hahn-Straße, ein weiteres in einer unweit entfernten Straße. Alle Fahrzeuge waren nach Angaben der angehörten Zeugen am Abend zuvor ordnungsgemäß verschlossen gewesen. Bei der Sachverhaltsaufnahme wurde festgestellt, dass aus einem Fahrzeug ein Geldbeutel entwendet wurde. Ein weiteres Fahrzeug wurde durchsucht, wobei ein Sportrucksack aus dem Kofferraum fehlte. Bei einem dritten Fahrzeug hat die hintere Beifahrertür offen gestanden, jedoch war nichts entwendet oder beschädigt worden. Eine Zeugin berichtete, dass sie gegen 03:15 Uhr eine Autotür gehört hatte und beim Blick aus dem Fenster zwei Personen sah. Diese wurden wie folgt beschrieben: - Mann: dunkel gekleidet, Kapuzenpulli - Frau: sehr zierlich, etwa 150-160 cm groß, helle Hose (vermutlich Jeans), Oberteil: Blouson, an der Taille gerafft. Die Polizei Völklingen konnte bei der Inaugenscheinnahme der Fahrzeuge, welche allesamt der Marke VW waren, keine Aufbruchspuren feststellen. Die Ermittlungen laufen und die Beamten bitten die Bevölkerung um Hinweise. Wer weitere Informationen zu den Vorfällen in der Otto-Hahn-Straße hat, wird gebeten, sich mit der Polizei Völklingen unter 06898/2020 in Verbindung zu setzen.

