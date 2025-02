Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Fröndenberg - Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall in Strickherdicke

Fröndenberg (ots)

Am frühen Samstagmorgen (08.02.2025) kam es gegen 05:10 Uhr in Strickherdicke zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten. Ein 31 jähriger PKW-Fahrer aus Menden befuhr die Unnaer Straße in Fahrtrichtung Iserlohn. Aus bislang ungeklärten Gründen verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug, durchbrach den Gartenzaun eines Einfamilienhauses und prallte auf dem Grundstück gegen einen Baum. Die 21 jährige Beifahrerin wurde dabei schwer verletzt und nach notärztlicher Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik geflogen. Der 31 jährige Fahrzeugführer wurde leicht verletzt mit einem RTW in ein Krankenhaus gebracht. Da bei ihm Hinweise auf Alkohol- und Betäubungsmittel-Einfluss vorlagen, wurden ihm im Krankenhaus Blutproben entnommen. Der entstandene Sachschaden an Zaun und Grundstück wird auf etwa 1.000 EUR geschätzt. Am PKW entstand Totalschaden, der auf etwa 20.000 EUR geschätzt wird. Die Feuerwehr Fröndenberg nahm ausgelaufene Betriebsstoffe auf. Die Unfallaufnahme vor Ort mit zeitweiliger Vollsperrung der Unnaer Straße dauerte bis etwa 07:45 Uhr. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

