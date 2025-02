POL-UN: Schwerte - E-Scooter-Fahrerin bei Verkehrsunfall schwerverletzt

Schwerte (ots) - Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich unbefugten Zutritt in eine Kindertagesstätte in Schwerte-Westhofen. Im Zeitraum von Mittwoch (05.02.2025), 15.00 Uhr auf Donnerstag (06.02.2025), 07.00 Uhr konnte er gewaltsam durch ein Fenster in die Kindertagesstätte an der Tulpenstraße eindringen. Entwendet wurde augenscheinlich nichts. Hinweise zum ...

mehr