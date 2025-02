POL-UN: Schwerte - Senioren helfen Senioren: Infostand klärt über Präventionsmaßnahmen auf

Bergkamen (ots) - Unbekannte Täter sind in der Zeit von Donnerstag (06.02.2025) zwischen 13:30 Uhr und 19:25 Uhr gewaltsam in ein Einfamilienhaus an der Anne-Frank-Straße eingedrungen. Die Täter schlugen eine Scheibe der Terrassentür ein und durchwühlten alle Zimmer des Hauses. Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Kamen unter 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail an ...

