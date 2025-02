Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Poppelsdorf: Geldautomat aufgebrochen - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Am vergangenen Wochenende wurde in Bonn-Poppelsdorf ein Geldausgabeautomat aufgebrochen. Im Zeitraum zwischen Freitag, 31.01.2025, 16:30 Uhr, und Montag, 03.02.2025, 05:30 Uhr, gelangten bislang unbekannte Täter auf noch ungeklärtem Weg in die Eingangshalle Mensa der Universität Bonn an der Endenicher Allee. Von hier aus besteht Zugang zur Rückseite des Automaten, dessen Frontseite an der Gebäudeaußenseite liegt.

Nach aktuellem Sachstand wurde die Rückseite des Automaten aufgebrochen sowie darin befindliche Geldkassetten entwendet. Die Beschädigungen wurden am frühen Montagmorgen von Angestellten bemerkt, die das Gebäude betraten. Nach der Spurensicherung am beschädigten Automaten durch den Erkennungsdienst übernahm das Kriminalkommissariat 13 die weiteren Ermittlungen.

Die Beamten bitten dabei um Zeugenhinweise: Wer am vergangenen Wochenende verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe beobachtet hat wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de bei den Ermittlern zu melden.

