Polizei Bonn

POL-BN: Königswinter: Kriminalpolizei ermittelt nach Tageswohnungseinbruch - Wer hat etwas beobachtet?

Königswinter (ots)

Nach einem Einbruch am Wochenende in Königswinter-Rauschendorf sucht das zuständige Kriminalkommissariat 13 der Bonner Polizei Zeugen.

Am Samstag (01.02.2025) brachen Unbekannte in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Rauschendorfer Straße ein. Nach der Spurenlage hebelten die Täter in der Tatzeit von 18:30 Uhr bis 19:15 Uhr ein Fenster auf und gelangten so in die Wohnräume, die nach Wertgegenständen durchsucht wurden. Was die Einbrecher entwendeten ist zum jetzigen Zeitpunkt der Ermittlungen noch nicht bekannt.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen verdächtiger Wahrnehmungen, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail an kk13.bonn@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell