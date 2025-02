POL-BN: Bonn-Innenstadt: Kundgebung auf dem Marktplatz verlief friedlich

Bornheim (ots) - Am Donnerstagvormittag (30.01.2025) kam es in Bornheim-Roisdorf zu einem schweren Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Vier Menschen wurden verletzt. Zur Unfallzeit gegen 10:55 Uhr befuhr ein 82-Jähriger mit einem Wohnmobil die Herseler Straße in Fahrtrichtung Bonner Straße. Aus bislang nicht abschließend geklärter Ursache geriet das Fahrzeug in der Unterführung unter der Bahntrasse nach ...

