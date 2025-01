Polizei Bonn

POL-BN: Alfter: Kriminalpolizei ermittelt nach zwei Einbrüchen - Wer hat etwas beobachtet?

Alfter (ots)

Nach zwei Einbrüchen in Alfter hat das Kriminalkommissariat 13 der Bonner Polizei die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

In der Tatzeit von Mittwoch (29.01.2025), 12:00 Uhr bis Donnerstag (30.01.2025), 07:30 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter durch das gewaltsame Aufbrechen der Terassentür Zugang zu den Räumlichkeiten einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Mühlenstraße im Alfterer Ortsteil Oedekoven. Nachdem die Täter die Räume einbruchstypisch durchsucht hatten, verließen sie unerkannt den Tatort. Ob bzw. was aus der Wohnung entwendet wurde, steht zum jetzigen Zeitpunkt der Ermittlungen noch nicht fest.

Auf der Jakob-Reuter-Straße in Alfter nutzten Einbrecher die Zeit von Donnerstag (30.01.2025) 08:50 Uhr bis 19:10 Uhr, um in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Nach der Spurenlage brachen die Täter im Bereich des Gartens des Hauses eine Tür auf und gelangten so in die Wohnräume. Daraus entwendeten sie nach den ersten Feststellungen Bargeld und Schmuck.

Zeugen, die Beobachtungen mit einem möglichen Zusammenhang zu den beiden Einbrüchen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 oder per E-Mail an kk13.bonn@polizei.nrw.de mit der Kripo in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell