Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Venusberg: 28-Jähriger nach Raubdelikt in Bus in Haft

Bonn (ots)

Beamtinnen und Beamte der Bonner Polizei haben am Mittwochmorgen (29.01.2025) einen 28-jährigen Mann nach einem Raubdelikt in einem Bus festgenommen.

Zur Tatzeit gegen 08:40 Uhr war ein elfjähriger Junge zusammen mit seiner Mutter in einem Bus der Linie 601 auf dem Venusberg unterwegs. Nachdem der 28-Jährige zunächst eine Frau im Bus angeschrien hatte, soll er dem Elfjährigen ein an einer Kette um dessen Hals hängendes Mobiltelefon entrissen haben. Außerdem soll er den Jungen sowie dessen zur Hilfe eilende Mutter (43) mehrfach mit der Faust geschlagen haben. Nachdem der Busfahrer die Polizei verständigt hatte, konnte eine Streifenwagenbesatzung den Tatverdächtigen im Bereich der Bushaltestelle Uniklinikum Hauptpforte stellen.

Der 28-Jährige folgte den polizeilichen Anweisungen und Aufforderungen nicht, zeigte sich den Einsatzkräften gegenüber aggressiv und leistete im weiteren Verlauf Widerstand. Nachdem ihm in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen wurde, wurde er ins Polizeipräsidium gebracht. Dort übernahm das Kriminalkommissariat 13 Ermittlungen wegen Raubes, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung gegen den Mann. Der polizeibekannte 28-Jährige wurde schließlich am Donnerstag (30.01.2025) auf Antrag der Bonner Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft für ihn anordnete. Im Anschluss wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell