POL-BN: Bonn-Buschdorf: Einbruch in Tankstelle - Entwendeter Tresor in Köln-Raderthal aufgefunden - Kriminalpolizei bittet um Hinweise

Bonn, Köln (ots)

Das Kriminalkommissariat 13 der Bonner Polizei hat nach einem Einbruch in eine Tankstelle in Bonn-Buschdorf in der Nacht zu Dienstag (28.01.2025) die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Bislang unbekannte Täter hatten aus dem Verkaufsraum der Tankstelle einen Tresor entwendet.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen und nach einer ersten Auswertung von Videodateien der Überwachungskameras der Tankstelle auf der Kölnstraße fuhren drei Männer gegen 03:51 Uhr in einem grauen 3er BMW-Kombi auf das Tankstellegelände. Dort hebelten die maskierten Täter einen Nebeneingang auf und entwendeten den Tresor aus dem Verkaufsraum. Diesen beförderten sie in den Kofferraum des BMW. Zeitgleich hielt auf der Fahrbahn der Kölnstraße vor dem Tankstellengelände ein weißer Audi A3, in den zwei der Täter einstigen. Die Fahrzeuge fuhren daraufhin gegen 03:55 Uhr in Richtung Hersel davon.

Am Dienstagmorgen gegen 08:50 Uhr wurde der Polizei Köln ein verdächtiger Gegenstand auf einem Waldweg nahe des Robinienweges in Köln Raderthal gemeldet. Nach der Inaugenscheinnahme durch eine Streifenwagenbesatzung stellte sich schnell heraus, dass es sich um den zuvor aus der Tankstelle entwendeten Tresor handelte, den die Täter aufgebrochen und dort entsorgt hatten.

Die Ermittler des KK 13 bitten mögliche Zeugen, denen die beiden Fahrzeuge möglicherweise im Bereich des Tatortes und am Ablageort des Tresors in Köln aufgefallen sind, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail an kk13.bonn@polizei.nrw.de zu melden.

