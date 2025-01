Polizei Bonn

POL-BN: Rheinbach: Verkehrsunfall auf der B266 - Zwei Autofahrer nach Frontalzusammenstoß schwer verletzt

Rheinbach (ots)

Am Mittwochmorgen (29.01.2025) hat sich auf der B266 bei Rheinbach ein folgenschwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein 43-jähriger und ein 25-jähriger Autofahrer wurden dabei schwer verletzt.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen fuhr der 43-Jähriger zur Unfallzeit gegen 05:27 Uhr mit einem Citroen Transporter auf der Bundesstraße, von der Maria-Göppert-Mayer-Straße kommend, in Fahrtrichtung Rheinbach. Der 25-Jährige befuhr mit einem Opel Astra die B266 in entgegengesetzter Richtung. Aus bislang ungeklärter Ursache stießen die beiden Fahrzeuge auf der Fahrbahn frontal zusammen. Der Fahrer des Opel wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Unfall schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit - es entstand ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro. Beide Pkw wurden sichergestellt. Die Bundesstraße war bis ca. 09:30 Uhr gesperrt.

Im Rahmen der ersten Ermittlungen zur Fahrtüchtigkeit ergaben sich Hinweise auf eine mögliche Alkoholbeeinflussung des 25-Jährigen. Ihm wurde im Krankenhaus eine Blutprobe zur Beweissicherung entnommen.

Das Verkehrskommissariat 2 der Bonner Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail an vk2.bonn@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell