Polizei Bonn

POL-BN: Bad Honnef-Aegidienberg: Einbrüche in Kindertagestätten und Gemeindehaus - Kriminalpolizei ermittelt

Königswinter (ots)

Das Kriminalkommissariat 13 der Bonner Polizei hat nach Einbrüchen in zwei Kindertagesstätten und in die Bibliothek eines Gemeindeshauses in Bad Honnef-Aegidienberg die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.

In der Tatzeit zwischen Donnerstag (23.01.2025), 20:00 Uhr bis Freitag (24.01.2025), 07:15 Uhr drangen bislang unbekannte Täter in eine Kindertagestätte in der Straße Im Schönblick ein. Auf der Rückseite des Gebäudes verschafften sie sich zunächst durch das gewaltsame Öffnen einer Tür Zugang zu dem Objekt. Ob aus der Kindertagestätte auch Wertgegenstände entwendet worden sind, ist zum derzeitigen Stand der Ermittlungen noch unklar.

Im Tatzusammenhang dürften Einbrüche in eine Kindertagesstätte in der Straße Auf dem Rommert und in die Bibliothek eines nahe gelegenen Gemeindehauses in der Friedensstraße in der Zeit von Donnerstag (23.01.2025), 18:00 Uhr bis Freitag (24.01.2025), 08:20 Uhr stehen.

Die Täter gelangten durch das gewaltsame Öffnen eines Nebeneinganges in die Räumlichkeiten der Kita. Nach den ersten Feststellungen wurden keine Wertgegenstände entwendet.

In das nahegelegene Gemeindehaus drangen die Einbrecher durch das Aufhebeln einer Fluchttüre ein. Auch in diesem Fall liegen noch keine Hinweise auf entwendete Wertgegenstände vor.

Die beschriebenen Einbrüche werden im zuständigen Kriminalkommissariat 13 einer Tatserie von Einbrüchen in Kindertagestätten und Gemeindehäusern seit Ende Oktober 2024 im rechtsrheinischen Rhein-Sieg-Kreis zugeordnet. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail unter kk13.bonn@polizei.nrw.de entgegen.

