Polizei Bonn

POL-BN: Kreuzung `K12

L113´: Unfall beim Abbiegen mit mehreren Verletzten

Alfter (ots)

Am 26.01.2025, gegen 15:42 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall mit mehreren verletzen Personen im Kreuzungsbereich der K12, Einmündung Wegscheid.

Eine 37-jährige PKW-Führerin fuhr auf der K12 in Fahrtrichtung Duisdorf. In ihrem PKW befanden sich drei Kinder. Eine 53-jährige PKW-Führerin fuhr auf der L113 (Medinghovener Straße) und wollte die Kreuzung geradeaus auf die K12 überqueren. In ihrem PKW befand sich noch ein Beifahrer. Im Kreuzungsbereich kollidierten beide PKW. Alle Beteiligten wurden durch RTW-Besatzungen in Krankenhäuser transportiert. Fünf Personen galten als leichtverletzt, eine als schwerverletzt. Der Gesamtschaden wurde auf 40000EUR geschätzt. Beide PKW mussten abgeschleppt werden. Die Kreuzung wurde für die Unfallaufnahme gesperrt. Die Unfallursache ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Der Unfall wurde durch Polizeikräfte des Polizeipräsidiums Bonn aufgenommen. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich unter 0228-15-0 bei der Polizei Bonn zu melden. (Le)

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell