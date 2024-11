Polizei Paderborn

POL-PB: Sichern Sie Ihr Haus vor Einbrechern! Ihre Polizei berät Sie kostenlos

Bild-Infos

Download

Kreis Paderborn (ots)

(CK) - Gerade zur "dunklen Jahreszeit" sind Wohnungseinbrecher wieder besonders aktiv. Das bestätigt sich insofern, als dass momentan vermehrt Anzeigen über Einbrüche bei der Polizei erstattet werden.

Es gibt jedoch Möglichkeiten, das eigene Risiko deutlich zu vermindern und gleichzeitig das für den Einbrecher zu erhöhen, sodass er von seinem Vorhaben ablässt oder entdeckt und gefasst werden kann.

Aus diesem aktuellen Anlass gibt die Polizei Tipps und Hinweise zum Schutz gegen Einbrecher.

Einbrecher sind am Tage, vorwiegend am Nachmittag und in den frühen Abendstunden unterwegs. Sie interessieren sich dabei speziell für Häuser, die ihnen signalisieren, dass niemand zu Hause ist. So achten sie darauf, ob vor oder im Haus Licht brennt, auf eine offene Garage, in der kein Auto steht oder auf ungeleerte Briefkästen.

Niemand sollte sorglos davon ausgehen, dass bei ihm nicht eingebrochen wird! Darum bittet die Polizei, eigene vorbeugende Schutzmaßnahmen zu treffen.

Die wichtigste Vorbeugung zur Verhinderung von Einbruchdiebstählen ist sicherlich, dass bereits vorhandene Sicherungen auch tatsächlich genutzt werden. Dazu gehört insbesondere, dass die Fenster immer vollständig geschlossen und die Außentüren beim Verlassen des Hauses zweimal abgeschlossen werden. Ist abzusehen, dass Bewohner auch nach dem Eintritt der Dämmerung nicht anwesend sind, sollte für ausreichend Licht im Außen- und Innenbereich gesorgt werden. Eine oder mehrere Lampen im Haus (ggf. auch durch Schaltuhren geregelt) halten unerwünschte Besucher oftmals vom Einbrechen ab.

Auch im Außenbereich sollte für ausreichend Licht gesorgt werden, insbesondere an der Rückseite des Hauses. Hier für empfiehlt die Polizei sicher installierte Bewegungsmelder. Einbrecher sollten weiterhin keinen Sichtschutz durch die (hohe und/oder dichte) Bepflanzung des Gartens erhalten.

Weiterhin sollte überprüft werden, ob die Sicherheitstechnik des Hauses wirklich ausreichend ist und den heutigen Anforderungen entspricht.

Wie ist es um die Sicherungen der Haustüren, der Fenster und Kellerschächte bestellt? Bereits zusätzliche Schlösser oder verdeckt eingebaute Verriegelungstechnik können den Schutz wirksam erhöhen. Damit ist ein sekundenschnelles Einbrechen ist nicht mehr möglich.

Eine sinnvolle Ergänzung zum notwendigen Aufhebelschutz an Fenstern und Türen sind hochwertige Alarmanlagen. Hier wird schon in der Planungsphase eine polizeiliche Beratung empfohlen. Sie müssen nach bestimmten Kriterien eingebaut werden, damit es möglichst nicht zu kostenpflichtigen Falschalarmen kommt. Nur dann bieten sie deutlich mehr Sicherheit.

Eine kompetente Sicherheitsberatung in Sachen Einbruchschutz bietet das zuständige Kriminalkommissariat Prävention/Opferschutz der Kreispolizeibehörde Paderborn. Diese Beratung ist in allen Fällen kostenlos.

Hausbesitzer sollen so in die Lage versetzt werden, ihr Haus bzw. ihre Wohnung wirkungsvoll gegen Einbruch zu schützen. Wird das Haus oder die Wohnung mit dem von der Polizei erstellten Sicherheitsstandards ausgestattet, erhalten die Eigentümer die "Präventionsplakette". Manche Hausratsversicherungen gewähren damit einen Rabatt auf die Versicherungsprämie. Ein besonderer Appell der Polizei richtet sich an alle Bauherren im Kreis. Planen Sie vorher Sicherheit ein, um nicht später Sicherungstechnik aufwendig nachrüsten zu müssen.

Die Polizei berät Sie kostenlos! Nutzen Sie unseren Service und rufen Sie uns an, Telefon 05251 306-0.

Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Website: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/riegel-vor-sicher-ist-sicherer

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell