POL-PB: Einbrecher überrascht - Zeugen gesucht

Paderborn (ots)

(CK) - Am Mittwochabend (06.11., 19.45 Uhr) und Donnerstagmorgen (07.11., 04.40 Uhr) wurden Einbrecher auf frischer Tat von Zeugen überrascht.

Am Mittwochabend kehrte die Bewohnerin eines Einfamilienhauses am Triftweg nach Hause zurück. In den Innenräumen überraschte sie zwei, eventuell drei Einbrecher, die sofort aus dem Haus durch den Garten flüchteten. Die Unbekannten liefen weiter in Richtung Delbrücker Weg und flüchteten in einem älteren dunklen Auto. Es soll sich um dunkel gekleidete jüngere Männer mit dunklen Haaren handeln.

Die Bewohnerin informierte sofort die Polizei, die die Einbrecher, die Schmuck erbeutet hatten, nicht mehr dingfest machen konnte.

Auch am Pagendarmweg wurden drei bis vier Einbrecher auf frischer Tat von einem Sicherheitsdienst ertappt, nachdem sie in Büroräume einer Firma für Telekommunikationsausrüstung eingebrochen waren. Es gelang den Tätern, mit einem Auto in Richtung Steubenstraße zu flüchteten. Das Tatwerkzeug ließen sie am Tatort zurück, Beute machten sie nicht.

Die Polizei sucht Zeugen.

Wer kann Angaben zu diesen Einbrüchen machen? Wer hat am Triftweg bzw. am Delbrücker Weg und am Pagendarmweg verdächtige Personen beobachtet? Wer kann Angaben zu den Fluchtfahrzeugen machen?

Hinweise nimmt die Polizei in Paderborn unter der Telefonnummer 05251 306-0 entgegen.

