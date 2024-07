Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Reinheim-Ueberau: Verkehrsunfall zwischen Kind und Pkw. Zeugen gesucht

Reinheim-Ueberau (ots)

Am Dienstag (23.07) zwischen 18:00 Uhr und 18:15 Uhr kam es in der Wilhelm-Leuschner Straße 28, an der dortigen Bushaltestelle zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger und einem Pkw. Nach ersten Ermittlungen wartete das 12-jährige Kind aus Otzberg mit drei Freunden an der Haltestelle auf den Bus. Im weiteren Verlauf kam es zu einer Berührung zwischen dem 12-jährigen Kind und einem Pkw, der die Bushaltestelle passierte. Das Kind stürzte zu Boden. Die Insassen des Pkw erkundigten sich zunächst nach dem Kind, entfernten sich anschließend jedoch unerlaubt von der Unfallstelle. Durch den Sturz wurde das Kind leicht verletzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Ober-Ramstadt unter: 06154/63300 in Verbindung zu setzen. Berichterstatter: Willinger, PK

