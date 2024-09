LPI-NDH: Telefonkabel abgerissen

Leinefelde (ots) - In der Birkunger Straße stürzte am Montagmittag eine 16-Jährige mit ihrem Moped an einem Kreisverkehr. Ersten Ermittlungen nach kam sie dort beim Bremsen auf regennasser Fahrbahn zu Fall und verletzte sich hierbei. Die Mopedfahrerin wurde in ein Klinikum zur medizinischen Versorgung gebracht. Das Kleinkraftrad wurde bei dem Sturz beschädigt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

