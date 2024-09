LPI-NDH: Einbrecher in Büroraum

Heilbad Heiligenstadt (ots) - Am Sonntag befuhr eine 23-jährige Autofahrerin die Straße Liesebühl aus Richtung Uder kommend. Als der 55 Jahre alte Fahrer des vorausfahrenden Pkw verkehrsbedingt seine Geschwindigkeit reduzieren musste, fuhr die 23-Jährige auf. An den Autos entstand Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Telefon: 03631/961503 E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de ...

