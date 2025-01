POL-BN: Bonn-Duisdorf - Zwei Verletzte bei Zusammenstoß von PKW und Polizeimotorrad

Bonn, Köln (ots) - Das Kriminalkommissariat 13 der Bonner Polizei hat nach einem Einbruch in eine Tankstelle in Bonn-Buschdorf in der Nacht zu Dienstag (28.01.2025) die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Bislang unbekannte Täter hatten aus dem Verkaufsraum der Tankstelle einen Tresor entwendet. Nach ...

