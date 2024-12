Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Steinbergen - Verkehrsunfall mit drei beteiligten PKW

Steinbergen (ots)

(Reh) Am Sonntag, den 08.12.2024, gegen 21:25 Uhr befuhr eine 18-jährige Frau aus Lemgo mit ihrem BMW die Arensburger Straße in Richtung Kreuzung B238 / B83. In Höhe der Kreuzung übersah die 18-Jährige, dass die für sie geltende Lichtsignalanlage ein rotes Signal anzeigte und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Hier kollidierte sie mit einem querenden, auf der B83 in Richtung Westendorf fahrenden, Mercedes-Benz eines 29-jährigen Bückeburgers sowie mit einem, ebenfalls in Richtung Westendorf fahrenden, BMW einer 26-jährigen Münsteranerin.

Alle PKW wurden durch den Zusammenstoß beschädigt. Der verursachende PKW wurde so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 20.000 Euro.

Personen wurden bei diesem Unfall glücklicherweise nicht verletzt.

Gegen die 18-jährige Fahrerin des BMW wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

