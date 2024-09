Polizei Düren

POL-DN: Unbekannte Frau erbeutet fünfstellige Summe - Zeugen gesucht

Merzenich (ots)

Am Sonntag (08.09.2024) kam es am Steinweg in Merzenich zu einem Diebstahl. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 10:30 Uhr klingelte eine bislang unbekannte Frau an der Haustür eines Anwohners und bot an, Reinigungsarbeiten im Haus durchzuführen. Der Geschädigte ließ die Frau in sein Haus.

Die angebliche Reinigungskraft entnahm aus einem Wohnzimmerschrank eine Schlüsselbox, kippte diese aus und nahm vermutlich den Tresorschlüssel an sich. Anschließend begab sie sich in den Keller des Hauses. Dort wurde sie von einem Zeugen entdeckt, der dem geschädigten Senior gelegentlich bei Alltagsangelegenheiten hilft und der deshalb zwischenzeitlich ins Haus gekommen war. Daraufhin verließ die Unbekannte sofort das Haus.

Später stellte der Geschädigte fest, dass eine hohe Geldsumme im unteren fünfstelligen Eurobereich aus seinem Tresor im Keller entwendet wurde.

- Die Unbekannte wird wie folgt beschrieben: - ca. 1,70 m groß - schulterlange, dunkle Haare - 30-35 Jahre alt - Brille - bekleidet mit einer schwarzen Hose und einer braunen Bluse

Die Polizei Düren bittet Zeugen, die Hinweise zur Identität der Frau geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 02421 949-6425 bei der Leitstelle zu melden.

Die Polizei rät dringend: Auch wenn sie sich als Handwerker, Reinigungskräfte oder Behördenmitarbeiter ausgeben, sollten Fremde nicht ohne Überprüfung ins Haus gelassen werden. Vor allem bei spontanen Angeboten für Dienstleistungen oder vermeintlich dringenden Reparaturen ist Vorsicht geboten. Wenn Sie unsicher sind, lassen Sie einen Nachbarn oder Bekannten anwesend sein, wenn Fremde vorgeben, ins Haus zu müssen.

