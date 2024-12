Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rodewald - Zeugenaufruf nach Diebstahl von KFZ-Teilen

Rodewald (ots)

(Reh) Die Polizei Nienburg sucht Zeugen zu einem Diebstahl von Kraftfahrzeugteilen an einem BMW. Der Vorfall ereignete sich im Zeitraum vom 07.12.2024, ca. 23:00 Uhr bis zum 08.12.2024, ca. 09:00 Uhr an der Hauptstraße in Rodewald.

Bislang unbekannte Täter demontierten und entwendeten von einem auf einem Grünstreifen neben der Fahrbahn abgestellten blauen BMW 3er beide polnische Kennzeichenschilder, den rechten Hinterreifen mitsamt der silbernen Originalfelge, die Nieren des Kühlergrills sowie beide Nebelscheinwerfer, welche zuvor in der Frontstoßstange verbaut waren.

Zum Zwecke der Demontage wurde der PKW im Bereich des rechten Hinterreifens auf Backsteine aufgebockt und die Frontstoßstange wurde teilweise abmontiert.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Nienburg unter 05021 92120 in Verbindung zu setzen.

