Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Heemsen - Diebstahl von Dieselkraftstoff aus einer mobilen Tankanlage

Nienburg (ots)

(Reh) Im Zeitraum vom 06.12.2024, ca. 15:00 Uhr bis zum 08.12.2024, ca. 16:30 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter ca. 1.500 Liter Dieselkraftstoff aus einer mobilen Tankanlage auf einer Baustelle in der Nähe der K37/Lichtenhorster Straße zwischen Steimbke und Lichtenhorst.

Die bislang unbekannte Täterschaft nutzte einen im Baustellenbereich abgestellten Kettenbagger, um eine mobile Tankanlage der Baustelle zur K37/Lichtenhorster Straße zu transportieren.

Anschließend wurde der in der Tankanlage befindliche Dieselkraftstoff in ein Behältnis, welches sich vermutlich in bzw. auf einem mitgebrachten Fahrzeug befand, umgefüllt. Bei dem Fahrzeug könnte es sich um einen Transporter oder einen Kleinlaster gehandelt haben.

Der Kettenbagger und die leere Tankanlage wurden durch die Täter an der K37/Lichtenhorster Straße belassen.

Der Schaden wird auf ca. 2.400 Euro geschätzt.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Nienburg unter 05021 92120 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell