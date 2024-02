Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Mit Handy am Steuer - Am Donnerstag stellte die Polizei im Kreis Göppingen mehrere Handyverstöße fest.

Ulm (ots)

In Süßen und in Göppingen telefonierten am Vormittag ein 39-jähriger und 24-jähriger Mercedes-Fahrer während der Fahrt. Gegen 16 Uhr machte dies auch in Albershausen ein 24-Jähriger. In Uhingen benutzte am Nachmittag ein 20-jähriger Mann während der Fahrt mit dem Auto sein Smartphone. Alle vier Verstöße wurden durch die Polizei zur Anzeige gebracht.

Kein Handy am Steuer - Wer hinterm Steuer sitzt, sollte sich voll auf das Fahren konzentrieren. Weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.runtervomgas.de.

