Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Polizeibericht aus dem Bereich Schiffdorf

Cuxhaven (ots)

Schiffdorf/ Bramel - Einbruch mit nachfolgender Brandstiftung in ein leerstehendes Einfamilienhaus

Am späten Nachmittag des 23.07.2024 stiegen vier Jugendliche in ein leerstehendes Einfamilienhaus in Bramel ein. Der Einbruch wurde durch angebrachte Videokameras gefilmt, sodass der Eigentümer umgehend die örtliche Polizei informierte. Im Wohnhaus wurden durch zwei männliche Jugendliche mehrere Kartons entzündet. Als die eingesetzten Polizeibeamten vor Ort eingetroffen sind konnten diese eine Rauchentwicklung feststellen. Durch die hinzugerufenen Freiwilligen Feuerwehren aus Schiffdorf, Sellstedt und Bramel wurde der Brand schnell gelöscht, sodass lediglich leichter Gebäudeschaden entstand, welcher auf ca. 1000 Euro geschätzt wird. Zwei weibliche Jugendliche konnten vor Ort angetroffen werden. Die zwei weiteren männlichen Jugendlichen flüchteten zunächst, konnten aber durch weitere Polizeibeamte im Nahbereich angetroffen werden. Die Jugendlichen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an erziehungsberechtigte Personen übergeben.

