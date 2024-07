Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person in Geestland

Cuxhaven (ots)

Geestland/Langen. Am gestrigen Montag, 22.07.2024, gegen 11:30 Uhr, kam es auf der Sieverner Straße in Langen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und Motorrad. Ein 72-jähriger Geestländer befuhr mit seinem PKW zunächst die Sieverner Straße in Richtung Ortsmitte. Auf Höhe des Rathauses wendete dieser über eine Bushaltestelle und übersah dabei einen entgegenkommenden 36-jährigen Geestländer auf seinem Motorrad. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste der Motorradfahrer stark ab und kam zu Fall. Zu einem Zusammenstoß zwischen PKW und Motorrad kam es nicht. Der 36-Jährige wurde leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8.000 Euro.

