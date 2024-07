Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Gefahrenstelle durch "gestürztes" Pferd im Anhänger auf der BAB27 (Lichtbild in der Anlage)

Cuxhaven (ots)

Geestland/BAB27. Am heutigen Sonntag gegen 10:30 Uhr ereignete sich auf der BAB27 in Fahrtrichtung Cuxhaven im Bereich Geestland eine Gefahrenstelle. Ein Pferd hatte sich in einem Pferdeanhänger verkeilt und war anschließend gestürzt. Die Fahrzeugführerin des PKW musste daraufhin anhalten. Die Polizei traf umgehend am Einsatzort ein und sperrte die Autobahn während der Verladung des Tieres komplett. Aufgrund dieser Maßnahmen kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen.

