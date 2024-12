Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Brand einer mobilen Toilettenkabine

Hünxe (ots)

Die Einheit Bucholtwelmen wurde am 8. Dezember 2024 um 00:12 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Müllbrand" zum Welmer Weg alarmiert.

An der Einsatzstelle stand eine mobile Toilettenkabine in Flammen. Die Einsatzkräfte löschten den Brand und übergaben die Einsatzstelle anschließend an die Polizei. Der Einsatz war nach ca. 30 Minuten beendet.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell