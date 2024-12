Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Medizinischer Notfall auf einem Schiff und ausgelöste Brandmeldeanlage

Die Freiwillige Feuerwehr Hünxe wurde in den letzten 24 Stunden zu zwei Einsätzen alarmiert. Zunächst alarmierte die Kreisleitstelle Wesel die Einheit Hünxe am 2. Dezember 2025 um 10:58 Uhr zu einem medizinischen Notfall auf einem Schiff. Dieses befuhr den Wesel-Datteln-Kanal in Richtung Hünxe.

Nachdem das Schiff im Bereich der Schleuse sicher festgemacht hatte, konnte der ebenfalls anwesende Rettungsdienst an Bord gehen. Nachdem feststand, dass keine weiteren Maßnahmen durch die Feuerwehr erforderlich waren, konnte der Einsatz nach ca. einer Stunde beendet werden.

Am 3. Dezember 2024 wurden die Einheit Drevenack und die Freiwillige Feuerwehr Schermbeck um 00:38 Uhr mit dem Einsatzstichwort "BMA4 - Ausgelöste Brandmeldeanlage" zur Marienthaler Straße im Ortsteil Schermbeck-Weselerwald alarmiert.

Details zum Einsatz können der Pressemitteilung der Feuerwehr Schermbeck entnommen werden: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/118232/5922114

